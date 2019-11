Russische atletiek blijft voorlopig geschorst

Het re-integratieproces van de Russische atletiekbond is vanwege een nieuwe dopingrel voorlopig opgeschort. Zolang de nieuwe beschuldigingen door de integriteitseenheid in de atletiek AIU worden onderzocht blijft de algehele schorsing van de Russische atletiekbond van kracht.

Rune Andersen, de voorzitter van de commissie die toezicht houdt op het proces naar een mogelijke opheffing van de schorsing, heeft dat na een vergadering in Monaco bekendgemaakt. De schorsing is al vier jaar van kracht en werd opgelegd nadat aan het licht was gekomen dat systematisch doping is gebruikt in de Russische atletiek.

De voorzitter van de Russische atletiekfederatie, Dmitri Sjliachtin, en zes andere functionarissen werden donderdag geschorst. Ze worden ervan beschuldigd dat ze valse verklaringen hebben afgelegd en hebben geknoeid met documenten om een dopingonderzoek naar hoogspringer Danil Lisenko te dwarsbomen.