Schaatsster Wüst wil toch door tot Spelen 2022

Schaatsster Ireen Wüst wil toch nog een keer naar de Olympische Spelen. De 33-jarige Brabantse mikt op deelname aan de Winterspelen van 2022, mits ze op tijd een nieuwe sponsor vindt voor haar ploeg. “Ik wil heel graag doorgaan tot en met de Winterspelen van Peking in 2022”, zegt Wüst in De Telegraaf. “Het is wel zaak dat we op tijd een nieuwe sponsor vinden. Ik ga namelijk niet nog een keer zelf een ploeg oprichten en dan maar weer zien of het een succes wordt.”

In de aanloop naar de Spelen van 2018 had Wüst regelmatig aangegeven dat ze in Zuid-Korea haar laatste olympische wedstrijden zou schaatsen. De Brabantse veroverde op het ijs van Gangneung goud op de 1500 meter en zilver op de 3000 meter en de ploegenachtervolging. Ze bracht haar totaalaantal medailles op de Spelen daarmee op elf (vijf goud, vijf zilver, een brons), waarmee ze de meest gedecoreerde schaatsster in de olympische historie is.

Wüst veroverde haar eerste olympische plakken in 2006 in Turijn, waar ze goud pakte op de 3000 meter en brons op de 1500 meter. Ze was ook van de partij bij de Spelen van 2010 (goud 1500 meter) en 2014 (goud 3000 meter en ploegenachtervolging, zilver 1000, 1500 en 5000 meter). De Winterspelen van 2018 leken haar laatste te worden, maar ze zette zelf al snel de deur weer op een kier. Het oorspronkelijke plan was om in 2020 te stoppen, nu wil ze nog twee jaar langer doorgaan.

Wüst rijdt voor de schaatsploeg die valt onder TalentNED, een platform voor jonge talenten in de sport en in het bedrijfsleven. TalentNED neemt na dit seizoen afscheid van het schaatsteam, waar naast Wüst onder anderen Esmee Visser, Lotte van Beek en Marcel Bosker voor rijden. De vijfvoudig olympisch kampioene hoopt dat een nieuwe sponsor het team wil overnemen, zodat ze daarmee naar Peking kan.