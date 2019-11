Teamsprinters pakken opnieuw schaatsgoud

Nederland heeft bij de wereldbeker schaatsen in Polen opnieuw goud veroverd op de teamsprint voor mannen. Oranje reed een winnende tijd van 1.20,06. Daarmee was de ploeg van bondscoach Jan Coopmans 0,78 seconde sneller dan nummer twee China, die als tegenstander fungeerde in de laatste rit. Canada pakte brons met een tijd van 1.20,96.

Voor Oranje kwamen Ronald Mulder, Kjeld Nuis en Thomas Krol in actie. Vorige week, tijdens de eerste wereldbeker in Minsk, reed Kai Verbij in de plaats van Krol. Nederland zegevierde in Wit-Rusland in een tijd van 1.21,16. Het verschil met China als nummer twee was toen aanzienlijk kleiner: 0,15 seconde.

Later op vrijdag rijden de mannen in Tomaszów Mazowiecki de 5000 meter. Voor de vrouwen staat op de eerste wereldbekerdag nog de 3000 meter op het programma.