Verheijen chef de mission bij Spelen Peking

Carl Verheijen is door sportkoepel NOC*NSF benoemd tot chef de mission van TeamNL voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. De oud-schaatser won op de Olympische Spelen van 2006 in Turijn brons op de 10 kilometer en de ploegenachtervolging.

Verheijen heeft al de nodige ervaring als chef de mission. De 44-jarige Hagenaar leidde eerder de afvaardiging van TeamNL op de Jeugd Olympische Winterspelen van 2012 en 2016.

“Het is fantastisch dat ik het vertrouwen krijg om straks de chef te zijn in Peking”, aldus Verheijen. “Het lijkt misschien nog ver weg, maar de voorbereidingen op de Winterspelen zijn al in volle gang. De komende winter ga ik de eerste ronde maken langs de verschillende sporten. Deze week ben ik al in Peking geweest om de eerste indrukken op te doen.”

Verheijen gaat over tweeënhalf jaar dezelfde functie bekleden als zijn vader Eddy, die chef de mission was tijdens de Spelen van 2006. Verheijen: “Ik ben heel trots dat ik het stokje van mijn vader over mag nemen. Hij stelde zich in dienst van de sporters en had oog voor detail. Dat heb ik ook. Echt inhoudelijk hebben we er nog niet over gesproken. Maar als ik advies nodig heb, is het antwoord dichtbij.”

Volgens Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, was de keuze voor Verheijen logisch. “Carl beschouwt, luistert en adviseert zonder zichzelf onnodig op te dringen”, meent Hendriks. “Hij is een leider en verbinder in één.”

De Olympische Winterspelen in Peking duren van 4 tot 20 februari 2022.