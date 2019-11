Zilver voor schaatssters op teamsprint

Nederland heeft bij de tweede wereldbeker schaatsen in Polen zilver behaald op de teamsprint voor vrouwen. De ploeg van bondscoach Jan Coopmans moest in de laatste rit voorrang verlenen aan Rusland. Het drietal van Oranje gaf na de afvalrace over drie ronden ruim anderhalve seconde toe op de tegenstander: 1.27,65 tegen 1.29,34. Het brons was voor Japan in een tijd van 1.29,65.

Namens Nederland verschenen Jutta Leerdam, Michelle de Jong en Sanneke de Neeling op het ijs. Vorige week, tijdens de eerste wereldbeker in Wit-Rusland, pakte Oranje nog goud met Letitia de Jong in de gelederen. Haar plek werd in Polen ingenomen door De Neeling.