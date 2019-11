De Vries verbetert zich niet in Formule E

Nyck de Vries is er zaterdag niet in geslaagd zijn zesde plaats bij de openingswedstrijd van het seizoen in de Formule E te verbeteren. Hoewel gestart vanaf de derde positie kwam de Fries als zevende over de finish bij de race op het circuit van Diriyah in Saudi-Arabië. Robin Frijns, vrijdag goed voor de vijfde plaats, haalde een dag later de finish niet.

Na de zege van de Brit Sam Bird vrijdag, was een dag later diens landgenoot Alexander Sims (BMW) de beste. Bird haalde met zijn Audi e-tron het einde niet. Sims leidt het klassement voor de Belg Stoffel Vandoorne. De Vries staat na het openingsweekeinde negende, Frijns tiende. De volgende wedstrijd is op 18 januari in Chili.