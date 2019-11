Golfer Luiten zet opmars voort

Golfer Joost Luiten is na een matige start aan een opmars bezig bij het slottoernooi van de Europese Tour in Dubai. De 33-jarige Rotterdammer legde zijn derde ronde op de banen van de Jumeirah Golf Estates af in 68 slagen, vier onder het baangemiddelde. Luiten klom door die score twaalf plaatsen en is nu gedeeld twintigste bij het bijzonder lucratieve evenement.

Luiten was het toernooi donderdag begonnen met een ronde van 74 slagen, gevolgd door een verbetering naar 71. Hij kwam zaterdag tot vijf birdies tegen één bogey. Zijn totaal is nu 213 slagen.

De Fransman Mike Lorenzo-Vera gaat nog steeds aan de leiding, maar hij moet de koppositie nu wel delen met de Spanjaard Jon Rahm die voor zijn derde ronde slechts 66 slagen nodig had. Lorenzo-Vera sloeg drie keer meer. Beiden staan op 201 slagen. De Noord-Ier Rory McIlroy klom naar de derde plaats (203) dankzij een ronde van 65 slagen.

Het Tour Championship heeft een prijzenpot van 8 miljoen dollar, waarvan 3 miljoen (omgerekend 2,7 miljoen euro) naar de winnaar gaat.