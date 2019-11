Sifan Hassan grijpt naast mondiale eretitel

Sifan Hassan heeft naast de prijs voor de beste atlete van het jaar ter wereld gegrepen. De eretitel ging naar de Amerikaanse Dalilah Muhammad, die bij de WK in Doha in een wereldrecord van 52,16 seconden naar het goud op de 400 meter horden liep. Hassan veroverde in Doha twee wereldtitels, op de 1500 en 10.000 meter.

De 26-jarige Nederlandse atlete bouwde afgelopen zomer een enorme erelijst op. Hassan liep in de aanloop naar de WK al Europese records op verschillende afstanden, een wereldrecord op de Engelse mijl en ze won de finales van de Diamond League op 1500 en 5000 meter. Ondanks al haar indrukwekkende prestaties greep Hassan ook al naast de prijs voor de beste Europese atlete van 2019. Die prijs ging eind vorige maand naar de Russische hoogspringster Maria Lasitskene.

Bij de mannen ontving Eliud Kipchoge de prijs voor atleet van het jaar van de mondiale atletiekfederatie World Athletics. De 35-jarige Keniaan slaagde er vorige maand in om als eerste een marathon binnen 2 uur af te leggen.