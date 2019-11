Veldrijdster Kastelijn heerst in Wachtebeke

De Nederlandse veldrijdster Yara Kastelijn heeft met overmacht de Ambiancecross gewonnen. De Europees kampioene, die rijdt voor de ploeg 777, reed vrijwel van start tot finish voorop. Wereldkampioene Sanne Cant pakte achter Kastelijn de tweede plek. De Belgische hield haar landgenote Laura Verdonschot en de Italiaanse Alice Maria Arzuffi achter zich.

Kastelijn was eerder dit seizoen al de beste in de Superprestigecross van Gavere, de Koppenbergcross en het Europees kampioenschap in het Italiaanse Silvelle.

Onder anderen de Nederlandse toprensters Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand ontbraken in Wachtebeke. Zij spaarden zich voor de wereldbekerwedstrijd van zondag in Koksijde.