Voorzitter Russische atletiekbond treedt af

Dmitri Sjliachtin is teruggetreden als voorzitter van de Russische atletiekbond. Dat heeft hij zaterdag gemeld aan het Russische persbureau Interfax. Zijn besluit volgt nadat de onfhankelijke integriteitscommissie AIU van wereldatletiekbond World Athletics Sjliachtin en zes andere functionarissen een voorlopige schorsing heeft opgelegd. Het zevental wordt ervan beschuldigd valse verklaringen hebben afgelegd en hebben geknoeid met documenten om een dopingonderzoek naar hoogspringer Danil Lisenko te dwarsbomen.

“Ik heb mijn ontslagbrief ingediend”, liet Sjliachtin weten. Ook directeur Aleksandr Parkin mag zijn functie voorlopig niet meer uitoefenen. De nieuwe ontwikkelingen komen de Russische atletiek slecht uit. Rusland is al jaren niet meer welkom bij internationale atletiekevenementen. Het is een schorsing die al vier jaar loopt nadat grootscheeps dopinggebruik in de Russische atletiek was ontdekt.