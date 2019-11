Zilver Bergsma, brons Stroetinga op massastart

De massastart voor mannen bij de tweede wereldbeker schaatsen in Polen heeft voor Nederland twee medailles opgeleverd. Jorrit Bergsma behaalde zilver en Arjan Stroetinga pakte brons. Het ervaren duo van Oranje moest in de eindsprint voorrang verlenen aan de Amerikaan Joey Mantia, regerend wereldkampioen op dit onderdeel.

Bergsma, vorige week tijdens de eerste wereldbeker in Minsk de snelste en de slimste van het peloton, reageerde in Tomaszów Mazowiecki vier ronden voor het einde op het juiste moment op een vluchtpoging van de Rus Danila Semerikov. De Friese stayer wist het gat met de koploper te overbruggen, maar moest daarna op het laatste rechte stuk zijn meerdere erkennen in de fel sprintende Mantia.

Bergsma en Stroetinga hadden beiden eerder op de dag nog wel hun race in de halve finales gewonnen.