Zilver voor schaatssters op ploegachtervolging

Nederland heeft in Polen de eerste wereldbekerwedstrijd van het schaatsseizoen op de ploegachtervolging voor vrouwen net niet gewonnen. De formatie van bondscoach Jan Coopmans kwam na zes ronden 0,12 seconde tekort voor goud. Rusland zette in de laatste rit tegen het favoriete Japan de beste tijd neer: 3.02,76. Achter Oranje eindigde Canada als derde in 3.03,72.

Namens Nederland kwamen Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Melissa Wijfje in actie.

Japan is olympisch en wereldkampioen op dit onderdeel. Door een valpartij kon de Aziatische ploeg de verwachtingen deze keer niet waarmaken.