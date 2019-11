Alvarado wint wereldbekercross Koksijde

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft de wereldbekercross in Koksijde gewonnen. De Rotterdamse van Corendon-Circus reed in de slotronde weg bij haar medevluchtsters. Het podium was volledig Nederlands met Lucinda Brand op de tweede plaats en Yara Kastelijn als derde.

De Nederlandse vrouwen beheersten de Duinencross. Al in de eerste ronde ontstond een kopgroep van vijf waarin ook Inge van der Heijden en Annemarie Worst een plaats vonden. Van der Heijden werd vierde. Worst, die de afgelopen twee wereldbekercrossen had gewonnen, finishte als vijfde.