Golfer Luiten redt toernooi Dubai met eagle

Golfer Joost Luiten heeft met een eagle op de laatste hole zijn World Tour Championship in Dubai enigszins gered. Door de score van 2 onder par op de achttiende hole kwam de 33-jarige Nederlander uit op 72 slagen voor de ronde, precies het baangemiddelde van de Jumeirah Golf Estates in Dubai. Met een totaal van 285 slagen, drie onder par, kan Luiten nog net in de top 20 eindigen van het slottoernooi van de Europese Tour.

Luiten begon zijn vierde ronde goed met drie birdies na zeven holes, maar toen begon zijn spel te haperen. De geboren Bleiswijker noteerde vijf bogeys in negen holes. De eagle op de laatste hole was dan ook zeer welkom.

Het slottoernooi is nog bezig. De Spanjaard Jon Rahm lijkt vooralsnog de beste in Dubai en als hij niet te veel fouten maakt, zal de nummer vijf van de wereld niet alleen het toernooi winnen, maar ook als eerste eindigen in het jaarklassement van de Europese Tour.

Voor de toernooiwinnaar ligt een winstbonus van 2,7 miljoen euro klaar, de winnaar van de Europese Tour (de zogeheten Race to Dubai) vangt nog eens 1,8 miljoen euro extra.