Hoofdrol Japanners op 500 m, bijrol Oranje

De Nederlandse sprinters hebben bij de tweede wereldbeker schaatsen in Polen een bijrol vervuld op de 500 meter. Kai Verbij was met een tijd van 35,12 op de achtste plaats de beste van Oranje.

De Japanner Tasuya Shinhama zegevierde met een tijd van 34,73. Hij was tweeduizendsten van een seconde sneller dan zijn landgenoot Yuma Murakami. Het brons was voor de Canadees Laurent Dubreuil met 34,97.

Dai Dai Ntab, vorige week in Minsk tijdens de eerste wereldbeker goed voor brons, kon in de laatste rit niet naar het podium schaatsen. Met 35,17 moest hij genoegen nemen met de negende plaats.

Hein Otterspeer finishte in 35,34, goed voor de veertiende plek. Nederlands sprintkampioen Ronald Mulder reed de vijftiende tijd (35,39). Lennart Velema belandde met een tijd van 35,57 op de zeventiende plaats.

Olympisch sprintkampioen Havard Lorentzen moest na zijn blamerende achttiende plek in Minsk in Polen in de B-divisie van start gaan. Met 35,45 reed de Noor op het tweede plan de derde tijd.