Nadal bezorgt Spanje Daviscup

Rafael Nadal heeft de tennissers van Spanje in eigen land de Daviscup bezorgd. De kopman haalde in de finale van het landentoernooi tegen Canada het tweede en beslissende punt binnen. Nadal was in Madrid de meerdere van Denis Shapovalov: 6-3 7-6 (7). Pas op het derde wedstrijdpunt was het raak voor Nadal.

Na 35 minuten had Nadal zonder al te grote problemen de eerste set naar zich toegetrokken. In de tweede set had hij het een stuk lastiger. Na een aantal moeizame games draaide het uit op een tiebreak en daarin nam Nadal een 6-4-voorsprong. Shapovalov won vervolgens drie punten op een rij, waardoor hij zowaar een setpunt kreeg. Nadal kwam echter met zijn beste spel en klaarde de klus met eveneens drie sterke punten op een rij.

Roberto Bautista Agut had het eerste punt binnengehaald voor Spanje door Felix Auger-Aliassime in twee sets te kloppen: 7-6 (3) 6-3. Bautista Agut verloor tijdens de Daviscup Finals zijn vader en besloot de Spaanse ploeg te verlaten. Na een kort bezoek aan zijn familie keerde hij dit weekend weer terug in Madrid.

Nadal had een groot aandeel in de eindzege van de Spanjaarden. De nummer 1 van de wereld won zowel in de kwartfinales (tegen Argentinië) als de halve finales (tegen Groot-Brittannië) zijn single en de beslissende dubbel. Beide keren werd de laatste bal pas na middernacht geslagen.

Voor Spanje is het de zesde eindzege in de Daviscup. In 2011 ging de trofee voor het laatst naar de Spanjaarden. Acht jaar geleden was het land in de finale in Sevilla Argentinië de baas.

Spanje is de opvolger van Kroatië, dat vorig jaar Frankrijk in de finale versloeg.