Nadal loodst Spanjaarden naar finale Daviscup

Spanje heeft zich op de Daviscup Finals in eigen land geplaatst voor de eindstrijd. Rafael Nadal vervulde wederom een hoofdrol door tegen Groot-Brittannië het tweede enkelspel en de beslissende dubbelspel te winnen.

Feliciano Lopez nam namens Spanje de eerste single voor zijn rekening en daarin verloor hij in twee sets van Kyle Edmund: 3-6 6-7 (3). Nadal trok vervolgens de stand gelijk door Dan Evans met 6-4 6-0 kansloos te laten, waarna de Spaanse kopman, na een korte rustpauze, ook nog werd opgesteld in het dubbelspel. Samen met Lopez won hij na middernacht met 7-6 7-6 van de Britten Neal Skupski en Jamie Murray. In de kwartfinales tegen Argentinië won Nadal ook het beslissende dubbelspel, toen aan de zijde van Marcel Granollers.

Andy Murray werd door Groot-Brittannië niet opgesteld. De Schot speelde sinds zijn duel met Oranje in de groepsfase, toen hij in een spannende driesetter van Tallon Griekspoor won, geen wedstrijd meer.

Zondag neemt Spanje het op tegen Canada, dat zich in de middagsessie ten koste van Rusland al had verzekerd van een finaleplaats.