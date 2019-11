Schaatsers winnen ploegachtervolging

Nederland heeft bij de wereldbeker schaatsen in Polen de ploegachtervolging voor mannen gewonnen. Het team van bondscoach Jan Coopmans finishte na acht ronden in een tijd van 3.45,68. Het winnende drietal bestond uit Douwe de Vries, Marcel Bosker en Patrick Roest.

Japan pakte zilver, op ruim 1 seconde van Oranje (3.46,72). Rusland behaalde brons met een tijd van 3.47,28.

Nederland won vorig seizoen de wereldtitel in Inzell, met Sven Kramer in de plaats van Patrick Roest. Kramer meldde zich vanwege aanhoudende rugklachten af voor de tweede wereldbeker in Polen. Roest, die vrijdag de 5000 meter op zijn naam schreef, toonde zich een waardige vervanger.