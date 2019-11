Schouten schaatst naar zege op massastart

Marathonschaatsster Irene Schouten heeft bij de wereldbeker in Polen de massastart winnend afgesloten. De regerend wereldkampioene was in de laatste ronde in een lange sprint de Canadese Ivanie Blondin te snel af. De Japanse Nana Takagi finishte na zestien ronden als derde.

Voor Schouten was het haar negende triomf in de wereldbeker op dit onderdeel. Vorige week in Minsk moest de 27-jarige rijdster van Team easyJet achter Blondin nog genoegen nemen met zilver.

Melissa Wijfje, die in Polen als tiende eindigde, verscheen een tikje vermoeid aan de start. Eerder op de dag kwalificeerde ze zich in de halve finales als zesde voor de eindstrijd op de massastart. Daarna leverde de 1500 meter voor haar de vierde pek op. Door al die inspanningen kon Wijfje in de slotfase van de finale Schouten niet optimaal meer ondersteunen. De tweevoudig wereldkampioene kon in Polen echter weer op haar grote sprintkwaliteiten vertrouwen.