Skiër Kristoffersen opent met slalomzege

De Noorse skiër Henrik Kristoffersen heeft de eerste slalom om de wereldbeker van dit seizoen gewonnen. Bij flinke sneeuwval in het Finse Levi bleef Kristoffersen over twee manches de Fransman Clément Noël nipt voor. Het verschil was 0,09 seconde.

De derde plaats was voor de Zwitser Daniel Yule. Het stoppen van Marcel Hirscher biedt kansen voor andere skiërs. De Oostenrijker won de afgelopen acht seizoenen de algemene wereldbeker en was in de afgelopen zeven jaar ook zes keer de beste op de slalom.