Turnster Volleman zesde in vloerfinale Cottbus

Turnster Tisha Volleman is als zesde geëindigd in de vloerfinale bij de wereldbekerwedstrijd van Cottbus. De Eindhovense kwam uit op een score van 12,833 punten. Volleman had zich vrijdag nog met de hoogste score (13,533) geplaatst voor de finale, maar kwam niet in de buurt van die prestatie.

Het goud in Cottbus ging naar de Oekraïense Anastasia Batsjinska, die 13,533 punten bij elkaar turnde. De Duitse Kim Bui greep met 13,500 punten het zilver. Het brons ging naar de Italiaanse Lara Mori: 13,400 punten.