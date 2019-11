Van der Poel ook na moeilijke start onklopbaar

Mathieu van der Poel heeft zondag de Duinencross van Koksijde gewonnen. Het was de vijfde veldrit uit de wereldbekercyclus. Van der Poel, die de eerste drie wereldbekerwedstrijden had laten schieten, startte pas vanaf de derde rij. Ook moest hij in de eerste bocht nog uitwijken voor een valpartij. Het deerde de wereldkampioen niet. Bij het ingaan van de tweede ronde lag Van der Poel al op kop en hij werd nooit meer teruggezien.

Van der Poel was zaterdag ook al de beste in Wachtebeke. Hij won tot dusverre alle zeven veldritten waarin hij dit seizoen aan de start stond.

Op ruim 20 seconden werd de Belg Laurens Sweeck tweede, net voor zijn landgenoot Toon Aerts. De Nederlander Lars van der Haar werd vierde.