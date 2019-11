Van Gerwen wint Player Championship Finals

Darter Michael van Gerwen heeft in Minehead de titel veroverd op de Players Championship Finals. Van Gerwen was in de eindstrijd de meerdere van Gerwyn Price uit Wales. Het werd 11-9 voor de nummer 1 van de wereld.

Van Gerwen maakte het in de zenuwslopende twintigste leg af door ‘dubbel-5’ te gooien. Price, de mondiale nummer 3, liet meerdere kansen liggen om op 10-10 te komen.

Voor Van Gerwen is het zijn vijfde titel op de Players Championship Finals. Hij won het toernooi ook in 2013, 2015, 2016 en 2017. Vorig jaar verloor hij in de finale met 11-9 van Daryl Gurney.

Eerder op zondag won Van Gerwen met 10-6 van Mervyn King en met 11-8 van Ian White. Raymond van Barneveld was in de kwartfinales duidelijk de mindere van Chris Dobey: 2-10.