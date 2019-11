Ireen Wüst heeft voor de 25e keer wereldbekergoud veroverd op de 1500 meter. De regerend olympisch en wereldkampioene op dit onderdeel was ook in Polen de beste op de schaatsmijl met een baanrecord van 1.56,62. Vorige week zegevierde de 33-jarige Brabantse op haar favoriete afstand ook al in Minsk, toen met ongeveer dezelfde tijd (1.56,46).

De Japanse Miho Takagi pakte zilver met een tijd van 1.57,17. Het brons was voor de Russin Evgeniia Lalenkova (1.57,28).