Zwemster Kira Toussaint heeft haar eigen Nederlands record op de 100 meter rugslag kortebaan verbeterd. Ze tikte tijdens een wedstrijd van de International Swimming League in Londen aan na 55,58.

Toussaint verbeterde haar beste tijd van 55,74, die ze in oktober in Amsterdam zwom. Toussaint moest in Londen alleen de Australische Minna Atherton voor laten gaan (55,29). De 25-jarige Nederlandse lijkt op tijd in vorm voor het EK kortebaan, dat op 4 december in Glasgow van start gaat.