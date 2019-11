Foppen en Niesten naar EK cross in Lissabon

Atleten Mike Foppen en Stan Niesten doen begin december namens Nederland mee aan het EK veldlopen in Lissabon. Foppen schreef afgelopen weekend in Tilburg de Warandeloop op zijn naam, Niesten werd achtste. Bij de vrouwen is Nederland niet van de partij.

“Nederland is vertegenwoordigd door een jonge generatie atleten met een onder 20- en onder 23-team en twee senioren. Zij zullen de rijke historie van Nederlandse atleten bij het EK cross moeten voortzetten nu een aantal oudere atleten zich om verschillende redenen niet hebben gekwalificeerd”, zei technisch directeur Ad Roskam.

Jasmijn Lau, Nederlands kampioene, doet mee bij de beloften.