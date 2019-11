Pliskova gaat samenwerken met oud-coach Murray

De Tsjechische Karolina Pliskova wordt komend tennisseizoen begeleid door coach Dani Vallverdú. De Venezolaanse trainer had de afgelopen jaren diverse mannen onder zijn hoede. Hij begon zijn loopbaan als coach van Andy Murray en werkte vervolgens samen met Tomas Berdych, Grigor Dimitrov en Stan Wawrinka.

“Hij was vanaf het begin een van mijn voornaamste kandidaten”, zei Pliskova, de nummer 2 van de wereld. “Hij heeft geweldige resultaten behaald met zijn spelers. Hij ziet tennis als geen ander en ik ben ervan overtuigd dat hij me veel te bieden heeft. Ik kijk al uit naar het begin van de voorbereiding.”

De 27-jarige Pliskova, nog niet in het bezit van een grandslamtitel, was op zoek naar nieuwe begeleiding omdat ze afscheid nam van de Spaanse Conchita Martínez. Die voormalig Wimbledonkampioene werd onlangs door landgenote Garbiñe Muguruza aangesteld. Muguruza is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 35.