Spaanse tennissers loven ‘superheld’ Nadal

Een perfect einde van het seizoen, zo omschreef Rafael Nadal de winst van de Daviscup door de Spaanse tennissers. Voor eigen publiek in Madrid wonnen de Spanjaarden de eerste editie van het landentoernooi in de nieuwe stijl. Nadal won alle acht partijen die hij speelde. “Hij is onze superheld”, zei Feliciano López. “Er zijn dingen die alleen ‘Rafa’ kan doen.”

De 33-jarige Nadal, die voor de vijfde keer het seizoen afsloot als nummer 1 van de wereld, leverde tijdens de finaleweek geen enkele keer zijn service in. De kopman leidde zijn land in tenniscomplex La Caja Magica zo naar de zesde titel in de Daviscup.

“Rafa heeft bijna elke dag een single en een dubbel gespeeld. Iedereen heeft een bijdrage geleverd aan dit succes. Maar wat hij heeft gedaan, is echt verbluffend”, aldus López, met zijn 38 jaar de routinier van het team.

Niet alleen Nadal werd geroemd, ook Roberto Bautista Agut kreeg veel lof. De vader van de 31-jarige tennisser overleed donderdag en Bautista Agut sloeg daarom de kwartfinale op vrijdag tegen Argentinië over. Hij keerde een dag later echter al weer terug naar Madrid om zijn teamgenoten te helpen.

“Ik dacht niet aan tennissen, ik wilde alleen het team met heel mijn hart steunen. Maar toen we de finale haalden, begon ik weer aan spelen te denken”, aldus Bautista Agut, die de finale tegen Canada begon met winst op Felix Auger-Aliassime. Nadal maakte het karwei vervolgens af door Denis Shapovalov te verslaan. “Het was een geweldige week, een perfecte einde van het seizoen voor ons allemaal”, aldus de nummer 1 van de wereld. “Na alles wat we deze week samen hebben doorstaan, met het overlijden van de vader van Roberto en de nodige blessures, is dit onbeschrijflijk.”