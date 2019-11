Van Barneveld begint WK tegen Amerikaan Young

Darter Raymond van Barneveld neemt het in de eerste ronde van zijn laatste WK op tegen de Amerikaan Darin Young. Mocht Van Barneveld zijn openingswedstrijd winnen, dan stuit hij op landgenoot Jeffrey de Zwaan. Van Barneveld (52), vijfvoudig wereldkampioen, neemt op het WK in Londen afscheid van de sport.

De tegenstander van Van Barneveld, die vooral toernooien in eigen land speelt, deed negen keer eerder mee aan het WK van de PDC en alleen in 2010 wist hij een partij te winnen.

“Blij met mijn loting. Er bestaat geen goede of slechte loting”, schreef Van Barneveld op Twitter. “Alle spelers staan op een WK omdat ze goed kunnen gooien. Darin Young is een goede speler en mocht ik die winnen, dan tref ik Jeffrey de Zwaan. Het had zeker slechter gekund. Ik heb er zin in.”

Michael van Gerwen, de nummer 1 van de wereld, hoeft in de eerste ronde niet in actie te komen. In de tweede ronde treft de regerend wereldkampioen de winnaar van het duel tussen landgenoot Jelle Klaasen en de Noord-Ier Kevin Burness.

Vincent van der Voort werd gekoppeld aan Keane Barry uit Ierland, Jermaine Wattimena begint tegen de winnaar van het treffen tussen Luke Humphries en Devon Petersen.

Achter Van Gerwen is Rob Cross als tweede geplaatst. De wereldkampioen van 2018 heeft net als Van Gerwen een vrije doortocht naar de tweede ronde. Daarin is mogelijk de Nederlander Geert Nentjes zijn tegenstander. Nentjes treft de Belg Kim Huybrechts.

Het WK begint op vrijdag 13 december en eindigt op 1 januari 2020. In totaal doen er elf Nederlanders mee in Alexandra Palace.