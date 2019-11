Kniezorgen volleybalster Balkestein-Grothues

Volleybalster Maret Balkestein-Grothues kampt in de aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) met klachten aan haar linkerknie. De aanvoerster van Oranje, die in Turkije speelt voor Aydin Büyüksehir Belediyespor, keerde onlangs even terug naar Nederland om haar knie te laten inspecteren door specialisten. Balkestein-Grothues heeft al sinds de World Cup in september in Japan last.

“Mijn doel is om tijdens het OKT in januari weer volledig inzetbaar te zijn. Op dit moment ben ik nog niet helemaal vrij in mijn bewegingen”, zegt de 31-jarige volleybalster, die een korte periode rust heeft genomen. Ze hoopt in de laatste wedstrijden van dit seizoen nog van waarde te kunnen zijn voor haar Turkse club en komt daarna samen met teamgenote Celeste Plak naar Nederland, voor de voorbereidingen op het OKT in Apeldoorn.

Met de Italiaan Giovanni Caprara als nieuwe bondscoach hoopt Oranje zich voor eigen publiek alsnog te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio.