Wielrenner Van Aert ontloopt forse boete

De Belgische wielrenner Wout van Aert hoeft zijn voormalige teambaas Nick Nuyens niet ruim 1 miljoen euro te betalen vanwege contractbreuk. De arbeidsrechter in Mechelen sprak Van Aert hiervan vrij. Nuyens eiste voor de rechtbank een bedrag van 1,1 miljoen euro, omdat Van Aert vorig jaar zijn contract bij Sniper Cycling verscheurde.

Het contract van de drievoudig wereldkampioen veldrijden zou pas aan het einde van dit jaar aflopen. De 25-jarige Belg verscheurde de verbintenis in september 2018, vooral uit onvrede over de fusie tussen zijn toenmalige ploeg Veranda’s Willems-Crelan (dat onder Sniper Cycling valt) en Roompot. Hoewel Nuyens met zijn bedrijf een juridische procedure startte, kreeg de grote rivaal van Mathieu van der Poel van de internationale wielerfederatie UCI wel toestemming om voor een andere ploeg te gaan rijden. Van Aert tekende vervolgens een contract bij Jumbo-Visma.

In dienst van de Nederlandse formatie won hij dit jaar bij zijn debuut in de Tour de France de ploegentijdrit én een etappe. De Belg kwam enkele dagen later tijdens de individuele tijdrit in Pau echter zwaar ten val en liep daarbij zware blessures op, vooral aan een van zijn benen. Hij is nog altijd herstellende en kwam sindsdien niet meer in actie.

Nuyens eiste bij de rechter niet alleen 1,1 miljoen euro vanwege contractbreuk, maar ook een paar miljoen aan schadevergoeding vanwege het verlies van sponsordeals. Volgens Van Aert had hij echter “dringende redenen” om z’n contract te verscheuren. De rechtbank stelde de wielrenner in het gelijk. Nuyens liet via zijn advocaat al direct weten in beroep te gaan.