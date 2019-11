Jubileum voor coureur Hamilton in Abu Dhabi

Lewis Hamilton viert zondag in Abu Dhabi een jubileum in de Formule 1 met zijn 250e start in een grand prix. De Britse coureur van Mercedes, die zijn zesde wereldtitel al veiligstelde, wil de laatste race van dit jaar in stijl afsluiten. Een zege is niet ondenkbaar, want hij won als enige coureur al vier keer in het Arabische emiraat (2011, 2014, 2016 en 2018).

Een overwinning in Abu Dhabi is dit jaar niet vanzelfsprekend, want Hamilton (34) kan op zware concurrentie rekenen van Max Verstappen (Red Bull), de winnaar van de vorige grand prix in BraziliĆ«, en aanstormend talent Charles Leclerc (Ferrari). “Het is onvermijdelijk dat die jonge gasten doorbreken, maar ik denk dat ik de strijd met deze jongens nog wel aankan. Ook de komende jaren”, liet Hamilton weten in aanloop naar de race in Abu Dhabi.

Hamilton heeft indrukwekkende resultaten behaald. Hij won dit jaar al tien races en kan zondag voor de 33e keer op rij in de WK-punten rijden. Van de 120 Formule 1-races die sinds 2014 zijn verreden, won hij er 61.