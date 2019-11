Nuggets ook te sterk voor Wizards

De basketballers van Denver Nuggets hebben hun zesde zege op rij geboekt in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Met Jerami Grant als topschutter – 20 punten, zijn hoogste score dit seizoen – versloegen de Nuggets Washington Wizards met 117-104. De gasten uit de Amerikaanse hoofdstad zijn wat punten betreft de op een na beste ploeg in de NBA dit seizoen. De ploeg scoorde tot dusverre gemiddeld 119 punten. In het tweede competitieduel stokte de productie bij 97 punten, het was de enige keer dat de ploeg onder de 100 bleef.

Om opnieuw boven de 100 te komen hadden de Wizards een sterk vierde kwart nodig. Na drie kwarten leidde Denver met 86-69. Jordan McRae was met 21 punten topschutter bij de ploeg die dus wel de 100 haalde, maar niet in de buurt kwam van de thuisploeg.

Dallas Mavericks verloor na vijf overwinningen op rij weer eens. Los Angeles Clippers won in Texas met 114-99. Ook de 22 punten van sterspeler Luka Doncic hielpen er niet aan. De Clippers hadden met Kawhi Leonard (28 punten) en Paul George (26) twee sterke schutters.