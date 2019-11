EK squash naar Eindhoven

Het Europees kampioenschap squash voor landenteams vindt in 2020 plaats in Nederland. Plaats van handeling in de week van 28 april tot en met 2 mei is het Klokgebouw in Eindhoven.

De Squash Bond Nederland verwacht ruim tweehonderd deelnemers uit twintig verschillende landen. De Europese toplanden, waaronder Frankrijk, Engeland, Duitsland en Belgi├ź, zullen in hun sterkste bezetting deelnemen. Bij de vrouwen is Nederland, met beste speelster Milou van der Heijden in de ploeg, een kanshebber op de titel.

“Door het EK Squash in 2020 naar Nederland te halen, hopen we nog meer mensen te interesseren voor de sport. Iedereen is welkom: jong, oud, groot squashfan of gewoon ge├»nteresseerd en nieuwsgierig naar de sport”, aldus Sven Wouters, directeur van de squashbond.