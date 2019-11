Golfer Besseling aan kop in Zuid-Afrika

Golfer Wil Besseling is sterk begonnen aan het Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika, het eerste toernooi dat deel uitmaakt van het nieuwe seizoen van de Europese Tour. De Noord-Hollander gaat vooralsnog aan de leiding op de golfbaan van Leopard Creek in Malalane met een score van 65 slagen, zeven onder het baangemiddelde. Nog niet alle deelnemers zijn binnen.

Besseling eindigde dit jaar als achttiende op de Challenge Tour en miste daardoor nipt een vast startbewijs voor de Europese Tour. Hij mag dankzij die eindklassering wel meedoen in de wat kleinere toernooien van de Tour, zoals die in Zuid-Afrika. Hij was dit jaar ook al de beste Nederlander in het KLM Open met de zevende plaats.

De organisatie van het toernooi in Malalane gaf de golfers vanwege de extreme hitte toestemming af te wijken van het vaste kledingvoorschrift. Ze mochten voor het eerst de lange broek inruilen voor een korte.