Handballers op stage zonder Schagen en Baijens

Erlingur Richardsson, de bondscoach van de handballers, heeft zestien spelers uitgenodigd voor een trainingsstage eind dit jaar. De handbalselectie bereidt zich voor op het EK in Noorwegen, in januari. De spelers die uitkomen in de Duitse Bundesliga ontbreken vanwege verplichtingen bij hun club, nog tijdens de voorbereidingsperiode van 27 tot en met 30 december in Boekarest. Het gaat om onder anderen Bobby Schagen, Dani Baijens en Jeffrey Boomhouwer.

Jasper Adams, Samir Benghanem, Robin Jansen, Ivo Steins, Arjan Versteijnen en Sander Visser zijn wel aanwezig in Boekarest. Dat zestal komt uit in de Nederlandse competitie.

Oranje speelt tijdens de trainingsstage een vierlandentoernooi. Ook gastland Roemeniƫ, Algerije en Macedoniƫ doen daar aan mee.

De handballers mogen voor het eerst deelnemen aan een EK. Het Europees kampioenschap vindt van 9 tot en met 26 januari plaats. Richardsson neemt uiteindelijk zestien spelers mee. Oranje speelt alle poulewedstrijden in het Noorse Trondheim.