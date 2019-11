Russen bereiden zich gewoon voor op Tokio 2020

Het Russisch olympisch comité bereidt zich ondanks de dreiging van sancties gewoon voor op deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020. Ondanks een mogelijke uitsluiting van met name de Russische atletiek ziet Stanislav Posdnjakov, baas van het Russische NOC, geen reden voor andere sporten om zich zorgen te maken. “Ons comité stelt een ploeg samen met sporters die naar Tokio reizen en de eer van het land zullen verdedigen”, aldus Posdnjakov tegen persbureau Interfax.

“Op dit moment zijn er tegen ons comité geen aantijgingen van het WADA en het IOC. Daarom staat, met uitzondering van de atletiek, niets deelname van onze sporters in de weg. We zetten daarom de voorbereiding op Tokio 2020 volledig voort”, zegt de Rus, die weet dat de Russische sport voor vier jaar dreigt te worden uitgesloten van deelname aan Olympische Spelen en WK’s. Een onafhankelijke commissie van wereldantidopingbureau WADA heeft in een advies die straf aanbevolen vanwege grootscheepse dopingfraude.