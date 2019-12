Taekwondoka Schoenmakers pakt zilver op EK

Taekwondoka Bodine Schoenmakers heeft op de Europese kampioenschappen in Dublin een zilveren medaille gepakt in de categorie tot 57 kilogram. De 23-jarige Schoenmakers moest in de finale van de olympische gewichtsklasse met 6-2 haar meerdere erkennen in de Kroatische Marija Stetic.

In de halve finales had Schoenmakers knap gewonnen van de als derde geplaatste Joana Cunha uit Portugal. Het werd 14-10 voor de Brabantse. Daarvoor had ze ook al de als tweede geplaatste Letse Jolanta Tarvida verslagen.

“Dit voelt erg goed. Mooi om zo het jaar af te sluiten met mijn beste prestatie ooit”, zegt Schoenmakers. “Ik had een behoorlijke pittige poule met tegenstanders die hoger staan op de wereldranglijst dan ik en waar ik eerder van verloor. Deze keer lukte het mij wel en dat geeft veel vertrouwen voor het olympisch kwalificatietoernooi van volgend jaar. Daar kom ik dezelfde tegenstanders tegen.”

In de klasse tot 49 kilogram verloor Robin Didden in de eerste ronde van de Duitse Abishag Semberg en ook voor Jase Chitaroe (tot 58 kilogram) zat het toernooi er na één partij op. Adil Belkadi (tot 58 kilogram) en Fahd Zaouia (tot 68 kilogram) werden in de tweede ronde uitgeschakeld.