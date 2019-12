Dressuurruiter Minderhoud aan kop wereldbeker

Dressuurruiter Hans Peter Minderhoud heeft de leiding genomen in het wereldbekerklassement. De 46-jarige ruiter deed dat door als derde te eindigen bij de wereldbekerwedstrijd in Madrid. Hij kwam met Glock’s Zanardi in de Grand Prix tot een score van 78,350 procent. De winst ging naar de Duitse Dorothee Schneider met DSP Sammy Davis jr. (82,295). De Spanjaard Claudio Castilla Ruiz werd tweede met Alcaide (80,230).

Minderhoud eindigde eerder dit seizoen als tweede in Boedapest, als vijfde in Herning en derde in Lyon. Na vier van de elf wereldbekerwedstrijden gaat de Nederlander aan kop met 58 punten, gevolgd door de Duitse Jessica von Bredow-Werndl met 48. Minderhoud won de wereldbeker drie jaar geleden.