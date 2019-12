Golfer Besseling blijft meedoen om titel

Golfer Wil Besseling doet na de derde dag van het Alfred Dunhill Championship, een toernooi op de Europese Tour, nog altijd mee om de titel. Besseling ging in Zuid-Afrika rond in 70 slagen en dat is 2 onder par.

Besseling noteerde vier birdies en twee bogeys. Hij staat na drie dagen op 208 slagen en neemt daarmee de tweede plaats in. Alleen de Spanjaard Pablo Larrazábal staat er beter voor met een totaal van 205.

Voor Besseling begon het toernooi voortvarend. Donderdag had hij slechts 65 slagen nodig, vrijdag acht slagen meer.

Lars van Meijel staat gedeeld 43e met 220 slagen. Darius van Driel haalde de cut niet in Malalane.