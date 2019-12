Handbalster Polman: bijna alles ging fout

Estavana Polman zocht niet naar excuses na de mislukte openingswedstrijd van de Nederlandse handbalsters tegen Slovenië op het WK. Oranje verloor met 26-32 in Kumamoto. “Dit was niet goed. Bijna alles ging fout”, zei de aanvalster voor de camera van de NOS. “Zo wil je niet beginnen. De aanval en de dekking waren slecht. Zo kan je geen wedstrijd winnen.”

Polman had vlak na de wedstrijd nog geen verklaring voor het slechte spel van Oranje. “We waren goed voorbereid. We wisten ook wat we moesten doen. Het kwam er alleen niet uit. In de tweede helft kwamen we eindelijk met een doelpunt voor. Dan wil je eroverheen. Maar daarna liepen we toch weer achter de feiten aan.”

Angola is maandag de volgende tegenstander van Nederland op het WK. Cuba , Servië en Noorwegen zijn de overige tegenstanders in de poule. De beste drie ploegen gaan naar de hoofdronde van de mondiale eindstrijd.