Handbalsters openen WK met nederlaag

De Nederlandse handbalsters zijn het WK in Japan met een valse start begonnen. De formatie van de nieuwe Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade liet zich in Kumamoto verrassen door Slovenië: 26-32.

De nederlaag is een fikse tegenvaller voor Oranje, dat in de groepsfase ook nog stuit op Angola, Cuba, Servië en Noorwegen. De beste drie kwalificeren zich voor de hoofdronde van de mondiale eindstrijd. Servië en vooral Noorwegen halen normaal gesproken een hoger niveau dan Slovenië. Bondscoach Mayonnade wil met zijn ploeg op het WK bij de beste zes eindigen. In dat geval is er reëel uitzicht op deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

De handbalsters hebben op vier van de laatste vijf grote toernooien een medaille gewonnen: zilver op het WK 2015, zilver op het EK 2016, brons op het WK 2017 en brons op het EK 2018. Op de Spelen van Rio in 2016 eindigde de ploeg als vierde.