Handbalsters openen WK tegen Slovenië

De Nederlandse handbalsters openen het WK handbal in Japan met een groepswedstrijd tegen Slovenië. Dat is een tegenstander waar Oranje van moet kunnen winnen en belangrijke punten binnenhalen. Het duel in Kumamoto begint zaterdag om 10.00 uur Nederlandse tijd.

De ploeg staat op de mondiale eindronde onder leiding van de Fransman Emmanuel Mayonnade. De bondscoach heeft als opdracht het Nederlands team bij de eerste zes te laten eindigen. In dat geval is er reëel uitzicht op deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio en dat is een belangrijk doel.

De handbalsters hebben op vier van de laatste vijf grote toernooien een medaille gewonnen: zilver op het WK 2015, zilver op het EK 2016, brons op het WK 2017 en brons op het EK 2018. Op de Spelen van Rio in 2016 eindigde de ploeg als vierde.

Na Slovenië treft Nederland nog Angola, Cuba, Servië en Noorwegen in de groep. De eerste drie gaan door naar de hoofdronde. Oranje speelde dinsdag in Japan een oefenwedstrijd tegen Roemenië en won die met 32-23.