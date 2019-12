Italiaanse skiesters blijven Shiffrin voor

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft voor eigen publiek in Killington naast de wereldbekerzege op de reuzenslalom gegrepen. De 24-jarige Shiffrin, olympisch kampioene op dit onderdeel, moest twee Italiaanse vrouwen voor zich dulden. Marta Bassino vierde op de Amerikaanse piste haar eerste wereldbekerzege.

Bassino was de snelste in de eerste run en hield haar zenuwen in bedwang tijdens de tweede slalom. Met een totaaltijd van 1.38,19 bleef de 23-jarige Italiaanse haar gelouterde landgenote Federica Brignone 0,26 seconde voor. Shiffrin gaf 0,40 seconde toe.

De Amerikaanse won de afgelopen drie jaar het algemene wereldbekerklassement. Vorig seizoen was ze ook de beste in de klassementen van de slalom, reuzenslalom en super-G. Shiffrin begon dit seizoen met een tweede plaats op de reuzenslalom in Sölden en winst van de slalom in Levi.