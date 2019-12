Leclerc wil Verstappen aanvallen in Abu Dhabi

Ferrari-coureur Charles Leclerc wil alles op alles zetten om Max Verstappen voor te blijven in de Grote Prijs van Abu Dhabi, de laatste Formule 1-race van het seizoen. De Monegask staat elf punten achter op Verstappen in de strijd om de derde plaats in het WK-klassement.

“Ik zal behoorlijk wat risico gaan nemen bij de start”, kondigde Leclerc na de kwalificatie aan. “Ik moet wel risico nemen, ik moet voor Max eindigen voor het kampioenschap. Ik zal alles geven en zie dan wel wat er gebeurt.” Hij start vanaf de tweede startrij achter Lewis Hamilton, die poleposition veroverde. Verstappen staat naast Hamilton op de voorste startrij.

In de kwalificatie kon de Ferrari-coureur geen aanval meer plaatsen op de tijden van de coureurs voor hem, omdat hij werd opgehouden door langzaam verkeer. “Ik weet niet wat er precies gebeurde of dat we iets beter hadden kunnen doen. We moeten het analyseren, zodat het niet weer gebeurt. Want het was echt zonde.”