Oranje op EK ook tegen Oostenrijk

Het Nederlands elftal gaat het volgend jaar op het EK in de groep opnemen tegen Oostenrijk. Bij de loting in Boekarest kwamen de Oostenrijkers als tweede opponent van Oranje naar voren. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman treft Oostenrijk op donderdag 18 juni in Amsterdam.

Al voor de loting was duidelijk dat Oranje in poule C bij groepshoofd Oekraïne zou komen te zitten. Het onderlinge duel werd bij de loting voor zondag 14 juni op het programma gezet. Roemenië wordt de derde opponent van het Nederlands elftal als dat land in maart de play-offs van de Nations League weet te winnen. Als de Roemenen het niet halen, dan wordt Georgië, Kosovo, Noord-Macedonië of Wit-Rusland het vierde land in groep C. Eén van die landen is op 22 juni de derde opponent van het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena.

Het was zaterdag in Boekarest alleen de vraag wie Oranje uit pot 3 zou treffen. Portugal, de regerend kampioen van Europa, behoorde tot de mogelijke opponenten. Het land van sterspeler Cristiano Ronaldo werd echter in groep F ingedeeld bij Duitsland en Frankrijk, de wereldkampioenen van 2014 en 2018. Daar komt nog een land uit de play-offs bij.

Voor het Nederlands elftal kwam Oostenrijk eruit, dat in de kwalificatiereeks als tweede eindigde in groep G achter Polen. David Alaba van Bayern München is de bekendste speler uit de selectie van bondscoach Franco Foda. De Oostenrijkers behaalden in de kwalificatie negentien punten uit tien wedstrijden. Ze deden eerder mee aan de EK’s van 2008 en 2016, maar wisten nog nooit een wedstrijd op de Europese eindronde te winnen.

Italië en Turkije spelen op vrijdag 12 juni de openingswedstrijd van het EK in het Olympisch Stadion van Rome. De Italianen, die al hun groepsduels in de eigen hoofdstad afwerken, treffen verder Wales en Zwitserland. België wist op voorhand al dat het in groep B tegen Rusland en Denemarken zou spelen, daar kwam EK-debutant Finland bij. Engeland treft in groep D WK-finalist Kroatië, Tsjechië en een ploeg uit de play-offs. Spanje werd in poule E gekoppeld aan Zweden en Polen, het vierde land in die poule wordt in maart bekend.