Shorttrackster Suzanne Schulting is als tweede geëindigd op de 1000 meter van de wereldbekerwedstrijd in Nagoya. De olympisch kampioene moest in Japan alleen de Zuid-Koreaanse Noh Ah-rum voor laten gaan.

De Amerikaanse Kristen Santos moest genoegen nemen met een derde plaats. Lara van Ruijven eindigde als tweede in de B-finale van de 1000 meter, twee posities voor Rianne de Vries.

Schulting won dit seizoen de 1000 meter van wereldbekerwedstrijd van Salt Lake City.