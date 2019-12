Verstappen de snelste in derde vrije training

Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden tijdens de derde vrije training van de Grote Prijs van Abu Dhabi. De Nederlander van Red Bull hield de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas net achter zich.

Verstappen snelde in zijn beste rondje na 1.36,566 over de finish. Wereldkampioen Hamilton (0.074) en Bottas (0,089) moesten maar weinig toegeven. Alexander Albon, de ploeggenoot van Verstappen, reed de vierde tijd. Hij was sneller dan de Ferrari’s van Sebastian Vettel en Charles Leclerc.

Verstappen zette vrijdag op de eerste vrije training de tweede tijd neer en klokte de vijfde tijd op de tweede vrije training. Hij krijgt zaterdagmiddag tijdens de kwalificaties de kans om een goede startpositie voor de laatste race van het seizoen te bemachtigen.