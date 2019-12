Verstappen start op plaats twee in Abu Dhabi

Max Verstappen start vanaf de tweede positie in de laatste race van het jaar. De Nederlandse Red Bull-coureur zette in de kwalificatie van de Grote Prijs van Abu Dhabi de derde tijd neer achter de twee Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Omdat Bottas achteraan moet starten vanwege het wisselen van zijn motor, vertrekt Verstappen vanaf de tweede plaats.

Verstappen was de snelste in de derde vrije training, maar kon in de afsluitende sessie van de kwalificatie niet tippen aan de tijd van Hamilton, die 1.34,779 noteerde. Verstappen kon zijn eerdere tijd van 1.35,139 niet meer verbeteren en zag Bottas met 1.34,973 naar de tweede tijd snellen, zonder dat dat consequenties heeft.

Op de tweede startrij staan de Ferrari’s van Charles Leclerc en Sebastian Vettel. Leclerc gaf 0,440 seconde toe op de toptijd van Hamilton. Naast hem staat teamgenoot Vettel, die 0,560 seconde langzamer was dan de Brit.

Verstappen strijdt in de laatste race van het seizoen om een derde eindklassering in het WK-klassement, achter wereldkampioen Hamilton en Bottas. Hij verdedigt op het circuit van Abu Dhabi een voorsprong van 11 punten op Leclerc, Vettel heeft 30 punten minder dan de Nederlander. De Duitser kan Verstappen niet meer passeren.

De Red Bull-coureur was redelijk tevreden met zijn kwalificatie. “Voor vandaag was dit het maximale wat we konden doen. Mercedes is hier heel dominant”, zei Verstappen. “Het is goed om vanaf de eerste rij te starten. Dit biedt genoeg kansen voor morgen, de auto voelde goed, maar Mercedes is op de ‘long runs’ ook snel. We gaan het zien. We kwamen in die laatste sector van dit circuit iets tekort. In dat deel moet je heel veel grip achter hebben en dat hebben we ten opzichte van Mercedes niet zo”, zei Verstappen bij Ziggo Sport. Hij verwacht voor de race van zondag ook dat Hamiltons Mercedes sneller is. “We moeten een goede start hebben en dan kunnen we misschien iets doen, maar ik denk dat het lastig wordt.”