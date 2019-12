Boete Ferrari voor foute opgave tankinhoud

Ferrari-coureur Charles Leclerc behoudt zijn derde plaats die hij behaalde in de laatste Formule 1-race van het jaar in Abu Dhabi. Zijn renstal krijgt wel een boete van 50.000 euro omdat er voor de start niet de juiste tankinhoud van de auto van Leclerc was opgegeven.

Nog voor de race op circuit Yas Marina kondigde de wedstrijdleiding al een onderzoek aan. Bij een meting van de hoeveelheid brandstof kwamen de stewards erachter dat die niet overeen kwam met de hoeveelheid die Ferrari had opgegeven. Er zou meer in hebben gezeten, waardoor de Ferrari ook meer vermogen zou hebben.

Enkele uren na afloop van de GP van Abu Dhabi volgde het verdict. Ferrari had de regels overtreden door niet de correcte hoeveelheid brandstof te melden, maar Leclerc werd er niet voor gestraft.